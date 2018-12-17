Fransız Polisi, Engelli Eylemcinin Aracının Tekerini İndirdi

Kaynak: DHA

– Sarı yelekliler gösterileri sırasında daha önce bir engelliyi iterek aracından düşüren Fransız polisi, hafta sonu düzenlenen protesto gösterilerinde yine tepki çeken bir eyleme imza attı. Yol ortasındaki engelli eylemciyi önce yol kenarına iten Fransız polisi, daha sonra aracın bir tekerini indirdi.Bailleul'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde üç polisin engelli aracı kullanan ve yolun ortasında kalmış olan bir göstericinin yanına yaklaştığı; daha sonra kendilerine katılan dördüncü polisle birlikte engelli göstericiyi kaldırıma çektikleri görülüyor. Kaldırıma çekilen eylemcinin aracının yanına gelen polislerden biri ardandın aracın bir tekerinin havasını boşaltıyor. Görüntülerde diğer eylemcilerin, polise sakin olması yönünde ikazlarda bulundukları görülüyor.DAHA ÖNCE DE BİR ENGELLİ EYLEMCİYİ ARACINDAN DÜŞÜRMÜŞLERDİBundan önceki gösterilerden birinde Fransız polisleri yine kaldırıma çektikleri bir engelliyi iterek aracından düşürmüş; görüntüler büyük tepki çekmişti.