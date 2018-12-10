Fransız Polisi Eyleme Destek Vermek İsteyen Engelliyi Darp Etti

Fransız polisinin, 'Sarı Yelekliler'e destek vermek isteyen engelli bir kişiyi darp etmesi tepki topladı. Fransa
'da gerçekleştirilen 'Sarı Yelekliler' eylemi ülkenin yanı sıra Hollanda
ve Belçika
'ya da sıçramıştı. Cumartesi günü gerçekleştirilen eylemlerde binden fazla kişi gözaltına alınırken eylemcileri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polisin sert müdahalesi ise tepki topluyor. Son olarak Fransız polisi 'Sarı Yelekliler'e destek olmak isteyen tekerlekli sandalye kullanan bir kişiyi gözaltına almak istedi. Fransız polisi, engelli kişi darp ederken polisin bu görüntüleri de sosyal medyada tepki çekti. - PARİS
Hollanda,Fransa,Belçika
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:15