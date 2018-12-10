Fransız Polisi Eyleme Destek Vermek İsteyen Engelliyi Darp Etti

Fransa'da haftalardır süren protesto gösterileri sırasında Fransız polisinin sert müdahalesi oldukça tepki topluyor.

FRANSIZ POLİSİ ENGELLİ KİŞİYE ACIMASIZ DAVRANDI

Bu kez protestoya katılan engelli bir kişiye, Fransız polisi tarafından müdahalesi oldukça tepki topladı. Protesto gösterileri sırasında "Sarı Yelekliler"e destek olmak isteyen engelli Fransız, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

ENGELLİ KİŞİ DARBEDİLDİ

Polis tarafından önce aşağılanan engelli kişi, ardından da polis tarafından darbedildi. Darp sırasında da engelli sandalyesinden düşen adam, bir süre polisle çatıştı. Daha sonra arkadaşları araya girerek durumu düzeltti ve polislerden bu kişiyi uzaklaştırdı.