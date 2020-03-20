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Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor

Fransa'da olağan üstü hal edilmesine rağmen kurallara uymayıp sokaklarda gezmeye devam eden insanlar, başkalarının hayatını tehlikeye attıkları gerekçesi ile gözaltına alınıp tutuklanmaya başladı.

20.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:38

Sokağa çıkma yasağının ilk günlerinde uymayanları 128 avro parası ile cezalandırdı. Para cezasını etki etmediğini gören hükümet sokağa çıkanları tutuklamaya başladı.

İNSANLARA DIŞARI ÇIKMAMALARI ÇAĞRISI YAPILIYOR

Ülkenin farklı bölgelerinde çekilen görüntülerde polis uyarıyı dikkate almayanları kimi zaman zor kullanarak gözaltına alıyor. Ayrıca şehirlerin üzerinden drone ile insanlara evlerde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yapılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILABİLİR

Ülkede mezarlıklar gömme işlemi haricinde insanlara kapatıldı. Mezarlığa ölen kişinin sadece ailesinin girmesine izin veriliyor. İçiişleri bakanlığı yaptığı açıklamada iki günlük sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini ve yalnızca evde çalışmaları mümkün olmayan insanların işe gitmesine verileceğini söyledi.

372 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

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Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor

Haberin Videosu :

Fransa'da polis, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Etiketler : Hükümet, Polis, Güncel

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