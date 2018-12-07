Fransız Polisi Lise Öğrencilerini Diz Çöktürerek Gözaltına Aldı, Görüntüler Tepki Çekti

07 Aralık 2018 Cuma 18:11



07 Aralık 2018 Cuma 18:11

Fransız polisinin liseli öğrencileri elleri başlarının arkasında, dizlerinin üstüne çöktürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.Paris'in batısında Mantes-la-Jolie ilçesinde bir okulun dışında gösteri yapan öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışma sonrası 140'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.Öğrenciler hükümetin eğitim reformlarını fırsat kısıtlaması ve eşitsizlik getireceği gerekçesiyle protesto ediyordu.Le Monde gazetesi, polisin Saint-Exupery adlı okulda eylemcileri "silahlı bir grubun toplantısına katıldıkları" şüphesiyle gözaltına aldığını ve "giderek kontrolden çıkan bir duruma" müdahale etmek istediklerini yazdı.Paris Belediye Meclisi'nin Komünist Parti'den seçilen üyesi Clémentine Autain, duvarın önünde yere diz çökmeye zorlanan öğrencilerin görüntülerinin "korkutucu, aşağılayıcı ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.Europe 1 Radyosu'na konuşan Fransız eğitim sendikası üyesi Frédérique Rolet de görüntüler için "dayanılmaz" dedi.'Biz de barikat kurduk'Fransa'da Oxfam'ın başkanı Cécile Duflot okuldan gelen görüntülerin "tahammül edilemez" olduğunu söyledi ve Fransız liselerindeki öğrencilerin 1960'lı yıllardan beri gösteri yaptığını ekledi.Polisin ölçüsüz müdahalede bulunduğunu söyleyen Duflot, "Biz okullarımıza barikat kurduk, sokakları işgal ettik. Hiçbirimiz ne gözaltına alındık ne de gaz yedik" dedi.Fransız öğrenciler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteye giriş için gereken Bakalorya adlı bitirme sınavlarını değiştirme planlarına öfkeli.'Kaale alınmıyoruz'Göstericilerden Louis Benzerrouk, genç insanların kaale alınmadığı için protesto ettiğini söyledi.Benzerrouk, "Macron ve hükümeti bizden nefret ediyor. Tam ters yöne hareket ediyorlar" dedi.Milena Arvois isimli başka bir öğrenci de planlanan reformların "meslek liselerini öldüreceğini" söyledi ve yabancı öğrenciler için okul harçlarının arttırılmasının bir felaket olacağını da sözlerine ekledi.Marsilya, Nantes ve Paris'te bu hafta düzinelerce okula barikatlar kurulmuştu.