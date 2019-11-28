Haberler » Güncel » Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti - Haber

Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyinde polis, yaklaşık 300 kişilik bir göçmen kampını daha boşalttı.

28.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52Fransız polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti
'nın başkenti 'in kuzeyinde polis, yaklaşık 300 kişilik bir göçmen kampını daha boşalttı.

Fransa'nın başkent Paris'teki yasadışı bir göçmen kampı daha tahliye edildi. Fransız polisler Paris'in kuzeyindeki Porte d'Aubervilliers'de yaklaşık 300 göçmeni kamp alanından çıkardı. tarafından yapılan açıklamada göçmenlerin barınaklara yerleştirileceği belirtildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentindeki büyük bir göçmen kampının 2016'da tahliye edilmesinin ardından, göçmenler Paris'e geçmişti. Birkaç ay sonra farklı bölgelerde ortaya çıkan mülteci kampları tek tek dağıtılmıştı.

Fransız hükümeti bu ayın başında ülkeye göçmen girişini ve kabulünü zorlaştıran, 20 maddelik tedbir paketini açıklamıştı. Buna göre, ülkedeki tüm yasadışı göçmen kampları yıl sonuna kadar polis tarafından boşaltılacak.

Öte yandan, 7 Kasım'da Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki yaklaşık bin 600 kişilik göçmen kampı tahliye edilmişti. - PARİS

Fransa, Polis, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:55 Kötü haberle yıkıldılar: "Tırnaklarımla kazıdım, çıkartamadım"
12:54 Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın 100. yıl dönümü kutlandı
12:54 Alışveriş ve sipariş teslimat uygulaması "Getir", İzmir'de
12:53 Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
12:53 'Köyde Survivor' yarışması
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:55:44