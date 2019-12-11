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Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler sırasında Fransız polisi, attığı gaz kapsülüyle bir protestocuyu gözünden vurdu. O anlar kameralara anbean yansıdı!

11.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:12

'da Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler 7. gününe girildi. Gösterilerde Fransız polisi, protestoculara orantısız şiddet uyguluyor.

GAZ KAPSÜLÜYLE GÖZÜNDEN VURULDU

Emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başlayan protestolarda, bir gösterici canlı yayın yaptığı esnada Fransız polisi hedef gözetmeksizin attığı gaz kapsülüyle protestoculardan birini gözünden vuruyor. Görüntülerde, göstericinin arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya


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