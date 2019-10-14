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Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi. Maç yayınını gerçekleştiren Fransız rejisi skandal bir harekete imza atarak A Milli Takımımızın asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı.

14.10.2019 23:45

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa, Türkiye'yi ağırladı. Maça ise yayın dağıtımını üstlenen Fransız rejisinin skandal hareketi damga vurdu. Fransız rejisi Türkiye'nin asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı.

TÜRK TARAFTARLAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Skandal olay şu şekilde yaşandı. Fransa karşısında beraberliği yakalayan A Milli Takımımız gol sevincinde asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı.

"RESMEN SKANDAL"

Taraftarlar Fransız rejisinin bu hareketine sert tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Fransız rejisi asker selamımızı yayınlamadı. Resmen skandal." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Avrupa'nın asker selamımıza bile tahammülü yok." ifadelerini kullandı.

Fransız rejisi Türk futbolcuların asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı

Türkiye, Avrupa, Fransa, Spor

YORUMLAR(13)
MEHTAP:Maçın başından beri dediğim kaan ayhan ve hakan calhanoglunu oynat. Şuna bak mac bizim olabilirdi. Burak niye varki zaten. Gol atama,topu ayağında tutama, koşama. ???+?
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BURAK YİLMAZ:Şu burak yılmazın kalemini kir futbol tarihi böyle bir oyuncuya şahit olduğunu için kendinden utanır!
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CENK:Birlik beraberlik, işte bu!!!!! BİZİ KİMSE YIKAMAZZZZZZZ
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GURBETCİ:Dokunmustur kansiz fransiza
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ADINIZI YAZIN:Şanlı türkiyem yolunuz açık olsun
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ADINIZI YAZIN:adamsiniz adammmm
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BAYRAK BAYRAK:cokta sarirmayalim domuzdan post fransadan dost olunmayacagini 100 yildir göruyoruz.
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BOZKURT:IT ITI ISIRIRMI KI BIZDEN YANA OLCAKLAR!! Milli Takimda Burak ile Ozan Tufan oldu sürece isimiz cok zor
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HAYDİ MİLLİ TAKIM:Ağla Fransa :D
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TÜRK:tüylerim diken diken oldu helal olsun size allaha şükür türküm allaha şükür bu ülkenin evladiyim allah metmetcigimizi korusun millilerimizden allah razı olsun
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