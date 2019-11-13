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Fransız teknik direktör Arsene Wenger FIFA'da çalışacak

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı.

13.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:18Fransız teknik direktör Arsene Wenger FIFA'da çalışacak
Fransız teknik direktör Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adamın yeni göreviyle futbolun küresel ölçekte gelişimine katkı sağlayacağı, Uluslararası Birliği Kurulunun (IFAB) toplantılarında FIFA'yı temsil ederek oyun kurallarında yapılacak değişikliklerde söz sahibi olacağı belirtildi.
Yeni görevine başlamasının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla basın toplantısı düzenleyen Wenger, "Bu önemli göreve getirildiğim için çok mutluyum. Bu sayede bir yönetici gözüyle futbolu analiz edebilme fırsatım olacak. FIFA sayesinde küresel ölçekte oyunun gelişimine katkı sağlayabileceğim." ifadelerini kullandı.
Teknik direktörlük kariyerinin 22 yılını geçirdiği İngiltere temsilcisi Arsenal'den geçen yıl ayrılan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Arsene Wenger, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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