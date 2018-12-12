Fransız Topçuları Deaş'ı Bombaladı

Irak- Suriye
sınırında konuşlanan Fransız topçu birlikleri Suriye topraklarında yer alan terör örgütü DEAŞ'in mevzilerini bombaladı.
Irak'taki Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak-Suriye sınırlarında konuşlanan Fransız topçu birlikleri ile Iraklı topçuların desteğiyle sınır yakınlarındaki Hecin bölgesindeki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yoğun şekilde bombaladığı belirtildi. Açıklamada, bombalama Vietnam
Savaşı'ndan sonraki en yoğun bombalama olarak nitelendirdi. Fransa
'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan pazar alanının yakınlarında yaşanan silahlı saldırının ardından düzenlen bombalama hakkında yapılan açıklamada, Fransız askerlerinin müttefik Irak askerleriyle birlikte sınırı korumaya devam ettikleri bildirildi.
Dün Irak Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ'a ait 2 hedefin savaş uçakları tarafından imha edildiğini belirterek hava harekatında 44 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. - ERBİL
Suriye,Irak
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:28