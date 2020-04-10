Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa 'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749'a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210'a yükseldi.