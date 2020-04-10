Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

10.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:20
Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi

Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransız medyası, Charles-de-Gaulle adlı uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. 3 askerin helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa 'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 117 bin 749'a; koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 210'a yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Haberler ›› Dünya ››Fransız uçak gemisinde 50 denizcide koronavirüs tespit edildi - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

16:32: Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü - Haberler 16:32: Honda Türkiye üretim için tarih verdi - Haberler 16:32: Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket! - Haberler 16:32: Hyundai Assan'dan "Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde" fırsatı - Haberler 16:32: NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem! - Haberler 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler