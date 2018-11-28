Fransız Yetkili, Casusluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Fransız Senatosu'nda üst düzey bir yetkili olan Benoit Quennedey, Kuzey Kore
için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransız Senatosu'nda üst düzey bir yetkili olan Benoit Quennedey, Kuzey Kore için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta sorgusunun ardından tutuklanan senato yetkilisinin, Benoit Quennedey isimli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, "Milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Bir yetkili, gözaltına alınan Quennedey'in Kuzey Kore için casusluk yaptığından şüphelenildiğini aktardı. Quennedey'in, soruşturmayı yürüten Fransa
İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından sorgulandığını ve evinin arandığını belirtti. Gözaltına alınan Quennedey'in, Fransız-Kore Dostluk Derneği Başkanı olarak son yıllarda birçok kez Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği ve Kuzey Kore hakkında kitap yazdığı aktarıldı.
Senatonun internet sitesine göre Quennedey, yönetim ve maliyetten sorumluydu. Kuzey Kore'ye olan ilgisini asla gizlemeyen Quennedey, rejim hakkında birkaç eser yazdı ve Kore yarımadasını birkaç kez ziyaret etti. Aynı zamanda Quennedey, bir Fransız-Kore derneğinin başkanıydı.
Senatodan yapılan yazılı açıklamada, Mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, Benoit Quennedey'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. - PARİS
Kuzey Kore,Kore
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:57