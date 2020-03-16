Fransız yetkili uyardı: Herkes sokaklarda! Koronavirüs ülkede hızla yayılabilir
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler ve yetkililerin uyarısı sonrası halkın hafta sonunu dışarıda geçirmesi Covid 19'un ülkede yayılma endişesini artırdı
16.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:19
Fransa 'da koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler ve yetkililerin uyarısı sonrası halkın hafta sonunu dışarıda geçirmesi Covid 19'un ülkede yayılma endişesini artırdı.
Fransa Sağlık Bakanlığı üst düzey görevlisi Jerome Salomon, başta Parisliler olmak üzere güzel havayı fırsat bilen birçok vatandaşın uyarıları göz ardı edip birkaç gündür dışarıda gezdiğini belirterek, "Birçok insan evde kalmaları gerektiğini henüz anlamış değil. Bu durumda, salgın hastalıkla mücadelede başarılı olamayız. Hükümet lokanta ve kafelerin kapalı kalması gerektiğini açıkladı ancak sanırım bu önlemler yeterli değil." diye konuştu.
Fransa Sağlık Bakanlığı üst düzey görevlisi Jerome Salomon, başta Parisliler olmak üzere güzel havayı fırsat bilen birçok vatandaşın uyarıları göz ardı edip birkaç gündür dışarıda gezdiğini belirterek, "Birçok insan evde kalmaları gerektiğini henüz anlamış değil. Bu durumda, salgın hastalıkla mücadelede başarılı olamayız. Hükümet lokanta ve kafelerin kapalı kalması gerektiğini açıkladı ancak sanırım bu önlemler yeterli değil." diye konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Fransa, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir