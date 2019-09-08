Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa Arnavutluk'u ağırladı. Paris'teki Stade de France'ta oynanan maçın öncesinde önce Fransa Milli Marşı okundu, daha sonra ise sıra Arnavutluk milli marşına geldi.

3. DENEMEDE DOĞRU MARŞ OKUNDU

Ancak Arnavutluk marşı yerine önce Andorra marşı çalındı. Daha sonra hatanın düzeltilmesi beklenirken Ermenistan marşı çalındı. Kendi marşları çalmadan maça başlamayacaklarını belirten Arnavutlar, ufak bir gecikmenin ardından marşlarının okunmasıyla maça başladı. Karşılaşma, 4-1 Fransa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

(Fanatik)