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Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!

Fransa-Türkiye maçını yayınlayan M6 kanalı, golden sonra millilerin asker selamını ekrana getirmemişti. Fransız basınına konuşan kanal yetkilisi, "Türkler, asker selamını biz golün tekrarını verince yaptı. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı" açıklamasında bulundu.

15.10.2019 17:40

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, deplasmanda karşılaştığı son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak, turnuvaya katılma yolunda büyük avantaj yakaladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Kaan Ayhan ile gelen beraberlik golüne asker selamı vererek sevindi. Skor'da yer alan habere göre maçın Fransız yayıncı kuruluşu M6'nın, asker selamlı gol sevincini yayınlamaması tartışmalara neden oldu.

"UEFA İZİN VERMİYOR"

Sessizliğini bozan M6 kanalı, asker selamı ile kutlanan gol sevincinin neden ekranlara yansımadığı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "UEFA, maçlar sırasında yapılan politik amaçlı hareketlerin gösterilmesine izin vermiyor" denildi. Fransız gazetesi L'Équipe'ten Sacha Nokovitch'e konuşan M6 yetkilisi, gol sevincini UEFA izin verse de yayınlamalarının mümkün olmadığını söyledi.

"İKİNCİ SELAM MAÇTAN SONRA OLDU"

Duruma açıklık getiren yetkili "Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcuları, ilk asker selamını biz golün tekrarını verirken yaptı. İkinci asker selamı ise maç sonrası yapılan flaş röportajlar sırasında gerçekleşti. Bu nedenle, UEFA izin verse dahi asker selamını gösterme şansımız olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Fransızlar, asker selamını neden yayınlamadığını açıkladı: Biz golün tekrarını gösterirken asker selamını verdiler!

Türkiye, Fransa, Spor

YORUMLAR(6)
ADINIZI YAZIN:hepiniz sikecisiniz pis avrupa birligi seref yok sizlerde bu gun anlasiliyorki sizlersiniz teoristutanin kalibinizdan turkiyenin sizlerle isi bitmistir deffolun
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HAKAN ŞAHİNER:hani bazen salak anlamayan insanlara deriz ya olaya fransız kaldı diye o cümle gerçekten yerine oturdu. Bu fransızların bazıları gerçekten salak
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ASLANSARAY:Dinsiz köpekler.
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10.5 LU:yaw sen asker selamımızı göstersen ne olur göstermesen ne olur biz yürekten selamlıyor ve alıyoruz zaten faşist fransa
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ELİNE MİKROFONU ALAN:O değilde spiker tam komedi.sesi kısıp izledim.
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HOPPALA:Bizde maliz ya yedik bir gün gelecek bize muhtaç edecek Rabbim sizi
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