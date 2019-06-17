Fransızlar duyurdu! PSG'nin Neymar aşkı sona erdi

Paris Saint-Germain'den Neymar için flaş karar! Paris ekibinin yönetimi, Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında sürpriz bir karar aldı.

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, cazip bir teklif gelmesi durumunda Neymar'ın bu yaz takımdan gitmesine izin vermeye hazır.

Haberde; Neymar'ın Paris'te mutlu olmadığı ve İspanya'ya geri dönmek istediği belirtildi.

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ise konu hakkında "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Bana çok çalışan oyuncu lazım. Buna razı değillerse kapı açık. Güle güle!" şeklinde konuştu. (Sporx)