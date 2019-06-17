17.06.2019 10:07
Haberler»Spor » Haber

Fransızlar duyurdu! PSG'nin Neymar aşkı sona erdi

Paris Saint-Germain'in, Brezilyalı yıldız Neymar'ın tavırları nedeniyle artık takımdan ayrılmasına izin verileceği belirtiliyor.

Paris Saint-Germain'den Neymar için flaş karar! Paris ekibinin yönetimi, Brezilyalı yıldızın geleceği hakkında sürpriz bir karar aldı.

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, cazip bir teklif gelmesi durumunda Neymar'ın bu yaz takımdan gitmesine izin vermeye hazır.

Haberde; Neymar'ın Paris'te mutlu olmadığı ve İspanya'ya geri dönmek istediği belirtildi.

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ise konu hakkında "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Bana çok çalışan oyuncu lazım. Buna razı değillerse kapı açık. Güle güle!" şeklinde konuştu. (Sporx)

Fransızlar duyurdu! PSG'nin Neymar aşkı sona erdi
Paris Saint Germain, Paris, Neymar, Spor

YORUMLAR (2)
ALİKOC:BEN ALIRIM
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALİKOC:FENERE GELSİN KRAL OLUR
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
10:48 (Özel) TFF Başkanı Nihat Özdemir Tek hedefimiz Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi
10:46 Salihli Kurtuluşspor kupasına kavuştu
10:43 Altay'da çifte düğün
10:41 Quaresma, Beşiktaş'a ihtar çekti
10:41 (ÖZEL) Eyüp Gözgeç: 2020 Tokyo'dan Türk boksu madalyalar ile dönecek
10:39 Analig Softbol'da Kayseri Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
10:39 Ağaoğlu: Bu senenin Trabzonspor'u kopacak 'Fırtına'nın da habercisidir