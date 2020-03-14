Fransızlar, Fas'ta mahsur kaldı
Fransa ile Fas arasındaki uçuşların iptal olmasının ardından Marakeş'te mahsur kalan Fransız vatandaşları Emmanuel Macron'a seslendi.
14.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:31
Fransa ile Fas arasındaki uçuşların iptal olmasının ardından Marakeş 'te mahsur kalan Fransız vatandaşları Emmanuel Macron'a seslendi.
Dünya çapında korona virüsü salgını yayılırken Fas, Fransa ile uçuşları da iptal etmişti. Uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Marakeş Menara Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce Fransız vatandaşı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a serzenişte bulundu. Havalimanındaki protesto nitelikli yardım çağrısı kameralara yansırken yolcular "Macron, un avion" yani "Macron, bir uçak" ifadeleriyle yardım istediler. - MARAKEŞ
Dünya çapında korona virüsü salgını yayılırken Fas, Fransa ile uçuşları da iptal etmişti. Uçuşlarının iptal edilmesinin ardından Marakeş Menara Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce Fransız vatandaşı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a serzenişte bulundu. Havalimanındaki protesto nitelikli yardım çağrısı kameralara yansırken yolcular "Macron, un avion" yani "Macron, bir uçak" ifadeleriyle yardım istediler. - MARAKEŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Emmanuel Macron, Marakeş, Fransa, Fas, Güncel
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