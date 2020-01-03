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Fransızlar Paris'i terk ediyor

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Kurumuna göre son 5 yılda 53 bin Parisli şehri terk etti.

03.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:20 Fransızlar Paris'i terk ediyor
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Kurumuna göre son 5 yılda 53 bin Parisli şehri terk etti. Parislileri göçe zorlayan en büyük nedenin ev bulmada yaşanan zorluk ve yüksek kiralar olduğu öğrenildi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Kurumunun (INSEE) yayınladığı raporda, son 5 yılda Paris'te ikamet eden 53 bin 95 kişinin şehirden göç ettiği bildirildi. Banliyö bölgelere yerleşen Parislilerin göç etme nedeni olarak ise ev bulma zorluğu ve kiraların çok yüksek olması gösterildi.

INSEE verilerine göre 2012 yılına kadar yoğun şekilde artan nüfusun 2012'den beri düşüşe geçtiği, son 5 yılda ise bölgede en büyük nüfus düşüşünün yaşandığı kaydedildi.

Belediyelerden ev sahiplerine çağrı

Fransa'da nüfus kaybının en çok yaşandığı bölgelerde belediyeler, ev sahiplerine çağrıda bulundu. Evini uzun vadede kiraya vermek yerine turizme yönelik günlük kiraya veren ev sahiplerine, evlerini tekrar Paris halkına kiraya vermeleri için çağrı yapıldı. Belediyeler ayrıca, hükümetin Airbnb gibi kiralama şirketlerine kısıtlama getirmesini istedi.

Öte yandan Paris'te kiraların metrekare bedelinin ortalama 31 euro olduğu ve kiralanacak ev sayısının çok az olduğu ifade edildi. - PARİS

Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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