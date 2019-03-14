14 Mart 2019, 17:46
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Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti

Fransız So Foot dergisi, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın rüya 11'ini paylaştı. Derginin, forvet pozisyonunda Kostas Mitroglou'ya yer vermesi dikkat çekti.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın teknik direktörlük koltuğuna dönmesinin ardından sezon sonu yapılacak transferler de şimdiden merak konusu oldu. Fransız So Foot dergisinin Instagram hesabı ise Real Madrid'in olası yeni transferlerini değerlendirirken, İngiliz The Sun gazetesinin ''Real Madrid'in yeni 11'i'' görselini ufak bir değişikliğin ardından paylaştı.

MBAPPE YERİNE MITROGLOU

Fransız dergisi, Sun gazetesinin paylaştığı kadroda Kante, Eriksen, Pogba, Hazard, Neymar gibi transferleri tutarken forvette Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou'ya yer verdi. The Sun'ın orijinal görselinde ise forvette Kylian Mbappe yer alıyordu. So Foot'un Instagram paylaşımının ardından birçok taraftar, Mitroglou tercihine gülerken bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

(Sporx)

Zinedine Zidane, So Foot, Real Madrid, Spor


YORUMLAR (14)
MARDİNLİ: Bence Batuhan Karadeniz olmalı
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BRT: ne mitroglousu ya bence vedat muriç olmalı
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NALBUR: Fransızlar tineri fazla kaçırmış tinerdir o
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YİĞİT: Ula sporx kimi kandırıyon ya aşağıdaki yazıyı okuyunda görün PHhotoshop yaparsınız anca
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CAFER: Zidan gece yatarken biryerleri açık kalmış
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