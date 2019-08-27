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Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

Fransa'da yayın yapan Onze Mondial dergisi perşembe günü yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde Paris Saint Germain'in ölüm grubuna düşme ihtimalini değerlendirdi. Bu gruba Galatasaray da dahil edildi.

27.08.2019 12:26
Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekimine kısa bir süre kalmışken tahminler gelmeye başladı. Fransa'nın Onze Mondial dergisi, 29 Ağustos Perşembe günü çekilecek kura çekimi öncesinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı.

Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray'da yer aldı.

Fransızlar, PSG için en zor grubun PSG, Real Madrid, Inter ve Galatasaray takımlarından oluşabileceğini belirtti.

''TÜRKİYE'DE OYNAMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİR''

Değerlendirmede Galatasaray hakkında ise ''Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir, özellikle Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız'' sözleri kullanıldı.

Paris Saint-Germain için en kötü grup;

1. Torba: Paris Saint-Germain

2. Torba: Real Madrid

3. Torba: Inter

4. Torba: Galatasaray

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Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (3)
ERHAN: Galatasaray gurupta 1 puan alırsa şükretsin , bu sene ilk beşe giremez ligde
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FB Lİ: Her sene Avrupa''ya gidiyoruz diyorlar. Evet her sene güzide ülkemizi rezil etmeye gidiyorlar.
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KİCKBOXER: İNŞALLAH LİVERPOOL DENK GELİR MOHAMED SALAH, FİRMİNO, MANE BATIR KÜTÜR AHAHAHAHAA
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