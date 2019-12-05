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Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor

Fransız ve Almanlar Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor

05.12.2019 08:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:28Fransızlar ve Almanlar, Türkiye saldırıya uğradığında NATO'nun yardıma gitmesini istemiyor
merkezli anket ve veri analiz şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmada Fransızların yarısından fazlası 'nin olası bir saldırıya maruz kalması durumunda NATO'nun 'yı savunmasına sıcak bakmıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' yönündeki ifadeleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Barış Planı Harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi.
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İngiltere, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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