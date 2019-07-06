Fransızlardan Yusuf Yazıcı için flaş iddia: Gelmek istiyor ama kulübüyle anlaşamadık

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı ile ilgilenen ve teklifte bulunan Lille'den resmi transfer açıklaması geldi. Lille Başkanı Gerard Lopez, milli futbolcunun bu transferde istekli olduğunu ancak Trabzonspor ile anlaşamadıklarını söyledi.

"TEKNİK KAPASİTESİ ONUN TRANSFERİNİ CAZİP KILIYOR"

Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Lille Başkanı Gerard Lopez, "Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ 2. TÜRK OLACAK

Lille, 22 yaşındaki Türk futbolcu için Trabzonspor'a 17 milyon euro net, 3 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan %15 gelir teklif etti. Genç futbolcu, Lille'e gitmesi halinde Fransız ekibinde forma giyen 2. Türk futbolcu olacak. Bir başka Milli futbolcu Zeki Çelik de Lille formasını giyiyor.

(Sporx)