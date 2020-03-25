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Fransızların yarısından fazlası koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

25.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Fransızların yarısından fazlası koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor
Fransa 'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya

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