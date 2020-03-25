Fransızların yarısından fazlası koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor
Fransa'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.
25.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Fransa 'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.
BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.
BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya