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Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi

Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

28.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:58

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa 'da halkın bir kısmı koronavirüse karşı Çin'in suçlu olduğunu düşünüyor.

YÜZDE 26'YA GÖRE VİRÜS LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu. Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Kovid-19'un doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.

Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının Kovid-19'un üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.

ÇİN'DEN 1 MİLYAR MASKE SİPARİŞ EDİLDİ

Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti. Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.

EVDEN 10 METREDEN FAZLA UZAKLAŞMAK YASAK

Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı.

Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.

FRANSA'DA SON DURUM

Ülkede 32 bin 964 kişi koronavirüs salgınına yakalanırken son gelen bilgilere göre bin 995 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fransızların yüzde 26’sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Sağlık, Dünya, Güncel

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Avrupa'da Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi

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