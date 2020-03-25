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Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Fransa'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığı görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

25.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:14
Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil
Fransa 'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığı görüşünü paylaştığını ortaya koydu.
Elabe araştırma şirketinin anketinde, salgın nedeniyle endişeli olanların oranı yüzde 87 olarak belirlendi.
Anket sonuçlarına göre Fransızların yüzde 73'ü hükümetin salgının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığını ve Kovid-19'a karış önlemleri almakta geciktiğini düşünüyor. Halkın yüzde 56'sı hükümetin krizi iyi yönetmediğini değerlendiriyor.
Ankete katılanların yüzde 64'ü salgına rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirtti.
Paris 'te 100-150 yaşlı bakımevinde koronavirüs tespit edildi
Bu arada, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevlerini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 700 yaşlı bakımevinden 100-150'sinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.
Öte yandan başkent Paris'te salgın nedeniyle yarın 50 kadar metro istasyonunun kapatılacağı belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Paris, Güncel

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