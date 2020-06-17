Fraport TAV Antalyaaspor, kupa maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

17.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:08
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda, taktik çalıştı.
Antalyaspor kafilesi, antrenmanın ardından Alanya'ya hareket etti. Takım otobüsünü, otel çıkışında yol kenarına dizilip meşalelerle karşılayan bir grup taraftar, kafileyi tezahüratlarla uğurladı.
Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fraport TAV Antalyaaspor, kupa maçına hazır

Kaynak: AA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Haber

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