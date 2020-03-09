Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
STAT: EryamanHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Özgür ErtemGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Mats Seuntjens (Dk.
09.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:10
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Özgür ErtemGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Mats Seuntjens (Dk. 78 İlker Karakaş), Sessegnon, SioFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, N'Dinga (Dk. 46 Sinan Gümüş), Hakan, Fredy, Amilton (Dk. 76 Leschuk), Podolski (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), JahovicGOLLER: Dk. 53 Sio (Gençlerbirliği) - Dk. 82 Podolski ( Antalyaspor )SARI KARTLAR: Mats Seuntjens, Toure, Sessegnon (Gençlerbirliği) - Chico (Antalyaspor)
Süper Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada taraflar Sio ve Podolski'nin golleriyle puanları paylaştı.
10'uncu dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.15'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.23'üncü dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.52'nci dakikada Sessgnon'un pasıyla topla buluşan Sio, yaklaşık 35 metreden çektiği şutu kaleci Boffin son anda kornere çeldi.53'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Mats ile Sio'nun verkaçında topla buluşan Sio, topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.74'üncü dakikada Sio'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mats, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Mats boş kale yerine topu Boffin'in üzerine vurdu.77'nci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Gustavo, topu penaltı noktasına gönderdi. Topla buluşan Sinan Gümüş, topu kale yerine auta attı.82'nci dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Podolski topu filelere gönderdi: 1-1.87'nci dakikada Baiano'nun ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Özmert'in ters vuruşunda top kale direğinin dibinden kornere çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Etiketler : HALİL UMUT MELER, Erdem Özgenç, Antalyaspor, Ahmet Oğuz, Spor
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