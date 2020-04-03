Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıyı ihmal etmiyor

Fraport TAV Antalyaspor, altyapılarda yer alan sporcuları için de uzaktan antrenman programı hazırladı.

03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:36
Fraport TAV Antalyaspor, altyapıyı ihmal etmiyor
Fraport TAV Antalyaspor , altyapılarda yer alan sporcuları için de uzaktan antrenman programı hazırladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol direktörü Sedat Karabük önderliğindeki altyapılarda yer alan sporcular, kategori antrenörlerinin verdiği program; diyetisyen, mentor, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda günlerini boş geçirmiyor.
Altyapıda yer alan sporcular ve ailelerine videolu mesaj gönderen Karabük, sporcuların her şeyden önce sağlıklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini anımsattı.
Sporculara "evde kal" mesajı veren Karabük, kulüpten verilen antrenman programına uyulmasını istedi.
Karabük, "Antrenmanlarınızı yapın. Bu süreçte performans olarak kayıp yaşamayın. Beslenmenizi diyetisyenimizin sizlere verdiği bilgiler dahilinde gerçekleştirin. Uzaktan eğitim ile yapılan derslerinize katılın, okulunuzdan geri kalmayın. Her sorununuzda kulübümüz mentor ve rehberlik uzmanlarına danışmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Spor Manşet

Haberler

’Dorukhan imzayı attı’ iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt Spor
"Dorukhan imzayı attı" iddialarına, menajerinden taraftarı üzen yanıt
Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı Spor
Çalışan maaşlarında kesinti yaparak tepki çeken G.Saray, geri adım attı
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi Spor
Korona nedeniyle ertelenen ligler ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Milli yıldızdan Mourinho’ya çarpıcı transfer yanıtı Spor
Milli yıldızdan Mourinho'ya çarpıcı transfer yanıtı
Korona krizinde Arda’ya gün doğdu! G.Saray’dan müjdeli haber Spor
Korona krizinde Arda'ya gün doğdu! G.Saray'dan müjdeli haber
G.Saray’ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı Spor
G.Saray'ın eski yıldızı koronavirüse yakalandı
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı Spor
Karantinadaki ünlü spikerin sevgilisiyle balkon sefası olay yarattı
Talisca’dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm Spor
Talisca'dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı: Çok düşündüm

Son Dakika Spor Haberleri

13:53: Türkiye Boks Federasyonu Balıkesir İl temsilciliğinden anlamlı destek kampanyası - Spor 13:47: Karşıyaka'da Tolungüç her ihtamale hazır - Spor 13:36: Chess Masters 3. şampiyonunu arıyor - Spor 13:36: Fraport TAV Antalyaspor, altyapıyı ihmal etmiyor - Spor 13:30: Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Basketbol Şampiyonlar Ligi sağlığı ön plana koydu" - Spor 12:31: Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi - Spor 12:05: Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı - Spor 11:09: Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir - Spor 10:54: Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi - Spor 10:31: Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak - Spor 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber