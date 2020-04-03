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Fraport TAV Antalyaspor'da altyapı yakın takipte

Fraport TAV Antalyaspor'da profesyonel takım tele konferans ile antrenmanlarını Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde sürdürürken altyapıda yer alan sporcular da çalışmalarını aksatmıyor.

03.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:39
Fraport TAV Antalyaspor'da altyapı yakın takipte
Fraport TAV Antalyaspor 'da profesyonel takım tele konferans ile antrenmanlarını Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde ve antrenörler nezaretinde sürdürürken altyapıda yer alan sporcular da çalışmalarını aksatmıyor. Futbol Direktörü Sedat Karabük önderliğindeki altyapı, kategori antrenörlerinin verdiği program, diyetisyen, mentör, psikolojik danışman ve rehberlik (PDR) uzmanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda günlerini boş geçirmiyor.

Futbol Direktörü Sedat Karabük mesajlarının yer aldığı bir videoyu altyapıda yer alan sporcular ve ailelerine göndererek önemli mesajlar verdi. Karabük, sporculuktan önce gençlerin sağlıklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini hatırlatarak, "Atatürk'ün 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözü bunu açıkça anlatmaktadır" dedi.

Karabük, altyapı sporcularına bazı önerilerde de bulunarak, "Sağlık Bakanlığımızın tüm uyarılarını dikkate alın. Evde kalın, ziyaretçi kabul etmeyin. Evlerinizde veya bahçelerinizde kulübümüzün verdiği antrenman programına uyun ve performans olarak kayıp yaşamayın. Beslenmenizi diyetisyenimizin sizlere verdiği bilgiler dahilinde gerçekleştirin. Uzaktan eğitim ile yapılan derslerinize katılın, okulunuzdan geri kalmayın. Her sorununuzda kulübümüz mentör ve PDR uzmanlarına danışmaktan çekinmeyin" diye konuştu.

Beslenme ve bağışıklık sistemi

Kulüp Diyetisyeni Kübra Efe ise genç sporculara önerilerde bulunduğu bir videoyu çekerek önemli uyarılar yaptı. Efe, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile ilgili bilgiler vererek, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenip, düzenli uyuyup egzersiz yaparak bağışıklık sistemini güçlü tutabiliriz. Her öğünde sebze ve meyve tüketmeye dikkat edilmeli" diye konuştu. Efe, sporcuların beslenmelerini video ve fotoğraflarla takip altında tuttuklarını da dile getirdi.

Altyapı antrenörleri ise kendi yaş grubundaki sporcuların performanslarını video takip sistemi ile gerçekleştiriyor. Her gün sporcuların kendilerine verilen programı uygulayıp uygulamadıklarını tek tek kontrol altında tutan antrenörler bunu rapor haline getirip Futbol Direktörü Sedat Karabük'e sunuyor ve performansların belirli bir seviyede tutulmasına çalışılıyor. Uygulanan bu sistem, altyapı karşılaşmalarının başlama tarihi belirlenene kadar devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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