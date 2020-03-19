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Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:16
Fraport TAV Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Beşiktaş 'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve koşu çalışması yaptı.
Futbolcular, antrenmanda Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Taktik çalışmasını sık sık durduran teknik direktör Tuna'nın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Beşiktaş, 21 Mart, Spor

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