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Fraport TAV Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yöntemiyle antrenmanlarını aksatmıyor.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Fraport TAV Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanlar sürüyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanan Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular, telekonferans yöntemiyle antrenmanlarını aksatmıyor.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan futbolcular, iki günde bir telekonferans sistemiyle bir araya geliyor.
Oyuncular, böylece toplu antrenman yapmakla kalmıyor, takım ruhunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen son çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert ise Sakarya'daki evinden sisteme bağlandı.
Yaklaşık bir saat süren son çalışmanın sonunda Doğukan Sinik, yeğeni Alvina'yı takım arkadaşlarıyla tanıştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
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