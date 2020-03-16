Fraport TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
16.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:08
Demir Grup Sivasspor 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması ANTALYA - Süper Lig'in 26. haftasında Fraport TAV Antalyaspor , sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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