Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Tamer Tuna

Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor 'u 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor 'un teknik direktörü Tamer Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oldukça tedirgin olduklarını söyledi.Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun temaslı bir oyun olduğuna dikkati çeken Tuna, "Bizim takımda 6 farklı dil konuşan oyuncular var. Sarılmak, coşkuyu yaşamak futbolculara güven verir. Bu güvenin kaybedildiği bir dönemde, ortamda oynamak zor. Devletimizin, sağlık bakanımızın güven veren açıklamaları var. Süreci de çok iyi yönetiyorlar ama özellikle yabancı futbolcuları maça motive etmek oldukça zordu." dedi.Ligde şampiyonluğun da küme düşme mücadelesinin de son haftaya kadar süreciğine işaret eden Tuna, "Bu heyecanın taraftarsız maçlarla devam etmesi iyi bir şey değil. Bilim kurulu, devletimiz, bakanlarımızın kararlarına saygılıyız. Bu konularda futbolla ilgili bir karar verilecekse, teknik direktörlerin, takım kaptanlarının da görüşleri alınmalı. Bizim de hocalarımız var. Onlarla görüşülmeli. Sonrasında alınan karara saygı duyarız." diye konuştu."Potansiyel hastayız"Sivasspor'u yendiklerini ancak insan sağlığının kazanmaktan önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Mesela Charles, 2 hafta önce tedavi için Fransa üzerinden Brezilya'ya gitti. Tedavisi bitti ancak dönemedi. Getirmek istedik, karantinayla ilgili süreç vardı. Geçen hafta yabancı ve gurbetçi oyuncularımızın aileleri, yakınları geldiler. Aramızda oldular. Yurtdışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Potansiyel hastayız. Test yaptırmadık. Gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı 2 hafta gribal enfeksiyon nedeniyle oynatamadık. Süreç bu." değerlendirmesinde bulundu.Kişisel tercihinin maçların ertelenmesi olduğuna dikkati çeken Tuna, "Sonrasında da adaletli bir yarış olacak mı? 4 hafta ertelendiğinde hazirana uzayacak. Belki de 8 maçın 4 haftaya sığdırılabileceği bir sezon yaşayacağız. Ligden düşenlere yazık olacak. Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar belli olacak ama bence bu yıl alttaki takımların hiçbiri düşmemeli. Hem sağlık hem de yabancı oyuncuların psikolojisini düşünürsek, çok adaletsiz bir yarış olacak. Bu benim şahsi fikrim." şeklinde konuştu.Bu süreçte birlikte karar alınması gerektiğinin altını çizen Tuna, şunları söyledi:"Ailelerinin yanına gidemeyen oyuncularımız var. Yarından sonra liglerin erteleneceğini düşünüyorum. Bunu bir yerden alınmış bilgi olarak söylemiyorum. Sürecin getirdiği, içimizden hastaların çıkabileceği düşüncesinden dolayı söylüyorum. Yaşanılanlar ortada. Bize virüs bulaşmış olabilir. Sinan Gümüş'ün geçen hafta Almanya'dan anne ve babası geldi. 'Hocam dokunamıyorum.' diyor. Bu bir örnek. Bizim içimizde yaşadığımız durum bu. Çok dikkat ediyoruz. Galibiyet coşkusuyla sarılırken bile tereddüt ediyoruz. Potansiyel olarak her şeye açığız."Çalımbay: "Sağlık futboldan daha önemli"Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünyada son dönemde yaşayan olumsuz olaylar nedeniyle oyuncuları maçlara motive etmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.Antalyaspor'u yenerek elde etmeyi planladıkları önemli avantajı yitirdiklerini belirten Çalımbay, ortaya koydukları oyunla kazanamayacaklarının ortaya çıktığını vurguladı. Çalımbay, beklemedikleri bir futbol oynadıklarını, bazı oyuncuların beklentisinin altında kaldığını anlattı.Dar bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini aktaran Çalımbay, "Antalyaspor daha istekli ve arzuluydu. Daha çok mücadele ettiler. Biz az da olsa pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Berabere biter diye düşünüyordum. Geçen haftalarda yaptığımız hataya benzer bir hata ile gol yedik. Kalan 8 maçı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Oyuncularının kendilerini futbola veremediğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarsız olduğu zaman, konsantrasyon düşüyor. Sağlık futboldan daha önemli. İnşallah bir an önce bitmesini istiyoruz. Deplasman takımı için seyirci olmaması avantaj deniliyor ama bazen de dezavantaj. Oyuncuları maça konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalarında soru işaretiyle oynuyorlar, 'Bundan sonra ne olacak?' diye düşünüyorlar. İnşallah bir an önce son bulur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA