Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 2-2

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ndinga (Dk.64 Charles), Celustka, Kudriashov, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Jahovic, Fredy, Amilton (Dk.77 Mukairu), Podolski (Dk.85 Chico)

FENERBAHÇE: Altay - Serdar Aziz, Nabil Dirar (Dk.66 Miha Zajc), Hasan Ali Kaldırım (Dk.85 Ferdi Kadıoğlu), Simon Falette, Jailson, Luiz Gustavo, Max Cruse, Mehmet Ekici, Ozan Tufan (Dk.89 Mevlüt Erdinç), Vedat Muriç

GOLLER: Dk.52 Amilton, Dk.57 Hakan Özmert (Fraport-TAV Antalyaspor ) - Dk.35 Vedat Muriç, Dk.90+6 Miha Zajc ( Fenerbahçe

SARI KARTLAR: Podolski, Jahovic, Fredy, Celustka (Antalyaspor) - Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Hakan Özmert, Yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu (Bitiş düdüğünün ardından - Antalyaspor)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalya'da oynanan karşılaşmada, Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

14'üncü dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet Ekici, ceza sahası dışından sert vurdu. Top savunmadan geri geldi.

16'ncı dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Mehmet Ekici'nin topun gelişine yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Boffin'i geçerek kaleye yöneldi. Ev sahibi takımdan Veysel Sarı topu son anda uzaklaştırmayı başardı.

20'nci dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Amilton önündeki boş alandan hızla ilerleyerek ceza alanına kadar girdi. Ancak kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa istediği vuruşu yapamayınca açıyı iyi kapatan Altay tehlikeyi geçiştirdi.

35'inci dakikada ani gelişen atakta Mehmet Ekici topu Ozan Tufan ile buluşturdu. Bu futbolcu sağ kanattan ceza alanına girer girmez meşin yuvarlağı kale önündeki Vedat Muriç'e aktardı. Muriç'in gelişine vurduğu top kaleci Boffin'in yanından ağlara gitti: 0-1.

Golden sonra sarı-lacivertli futbolcular kamera karşısına geçerek asker selamı verdi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.

52'nci dakikada orta sahadan Hakan Özmert'in başlattığı atakta topla buluşan Amilton pasını sol kanattaki Lukas Podolski'ye aktardı. Podolski'nin bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Amilton'un altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşunda, Hasan Ali Kaldırım'a da çarpan top kalecinin solundan ağları buldu: 1-1.

57'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Podolski kullandı. Yerden ceza alanına gönderilen topa penaltı noktasının gerisinden sert ve düzgün vuruş yapan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı Altay'ın solundan filelere gönderdi: 2-1.

59'uncu dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Jahovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

85'inci dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Fredy sağ çaprazdan sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

90+6'ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Miha Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem, Antalyaspor'dan Hakan Özmert'e yoğun itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Şakir Özkayımoğlu da hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VARDI

Ev sahibi Antalyaspor'da cezalı olan Sinan Gümüş ile sakat olan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ve Salih Dursun forma giyemedi. Konuk Fenerbahçe'de ise cezalı olan Deniz Türüç ve Mauricio Isla ile sakat olan Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu Antalyaspor deplasmanında kadroda yer almadı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Maçtan önce, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin fotoğrafları ve isimleri skorbordda gösterildi, isimleri tek tek anons edildi. Şehitlerin isimleri okunurken tüm taraftarlar hep bir ağızdan 'Burada' diye bağırdı.

Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya, Türkiye haritası içinde ay-yıldız ve 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı tişörtlerle çıktı. Her iki takım futbolcuları da seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartla çıktı. Başlama düdüğünden önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu.

- Antalya