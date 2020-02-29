Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalya 'da oynanan karşılaşmada, Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları değerlendirmede bulundu.

'BU TAKIM SEZON SONUNA KADAR GEREKLİ MÜCADELEYİ GÖSTERECEK'

Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Recep Karatepe, "Öncelikle 2 gündür aldığımız kötü haberler, şehitlerimizin vefatı; onlara rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Umarım bunlar son olur. Kalanlara sabır diliyorum, ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz ve dualarımız oradaki Mehmetçiklerimizle beraber" dedi.

Maçla ilgili yorumunda ise mücadeleye iyi başladıklarını ve pozisyonlar bulduklarını aktaran Recep Karatepe, "1-0 öne geçtik. İlk yarıda iyi götürdük. Daha sonra ikinci yarıda yediğimiz goller var. Toparlanması zor oldu. Diğer taraftan, bizim 2-3 haftadır kaybettiğimiz puanlar var. Bunların genel nedeni, malum nedenleri herkes tarafından biliniyor. İster istemez o ritmi yakalayamadık. İkinci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar var. Ama daha sonra gelen malum nedenlerden dolayı ayarlarımız bozuldu ve ritmimizi bulamadık. Daha sonra bazı mağlubiyetler aldık. Bu takım da sezon sonuna kadar gerekli mücadeleyi gösterecek. Önümüzde Türkiye Kupası maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacak ve devam edecektir" diye konuştu.

'2 PUAN KAYBETMEK BİZİM İÇİN İYİ OLMADI'

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da karşılaşma sonunda yaptığı konuşmada İdlib'deki hain saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara şifa ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. "Üzüntümüz büyük. Maçı anlatacağız, devam ediyor hayat ve biz de bu hayatın içinde işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye sözlerini sürdüren Tuna, şunları kaydetti:

"Son dakika golüyle; sondan başa döneceğim. Hem içinde bulunduğumuz durumla ilgili hem Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili, maçın açıkçası nasıl geçeceğiyle ilgili öngörülerimiz; maçtan önce düşündüğümüz şekilde gelişti. Ama maalesef başlangıçta Fenerbahçe merkez orta sahası hem topa sahip olan hem de dinamik oyuncularıyla bizim dizilişteki dengemizi bozdu. Ama buna rağmen hemen erken o dönüşü sağlayabildik oyun anlamında ve 1-0 geriye düşmemize rağmen, ikinci yarıda ortaya koyduğumuz o öndeki baskılı oyunumuz, hem savunma pozisyonumuz hem Fenerbahçe arkasına bek, stoper arasına ve beklerin arkasına geçişlerimiz tam istediğimiz yönde gelişti. Golleri de bulduk ama son dakika golü, geçen hafta son dakikada kazandığımız maçtan sonra bugün, bu anlamda da Fenerbahçe'ye karşı 3 puan alabilecekken, bugün bu 2 puan kaybetmek bizim için iyi olmadı. Devam edeceğiz çünkü 6 maçtır kaybetmeyen, 3 maçını kazanan, bugün bunu 4 maça çıkarmak isteyen bir Antalyaspor vardı. Bu konuda oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele, bugün gösterdiğimiz o keyifli futbol ve seyir zevki yüksek bir Antalyaspor, bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum ortaya koydukları mücadelede. Ama ne olursa olsun hem oyun disiplinimiz anlamında hem ortaya koyduğumuz mücadelenin getirdiği süreç anlamında golü yiyen takım olmamalıyız. Ama lige heyecan olarak da ikinci yarı gibi bir dönüşü sağlamış olmaktan da futbolumuzu daha ileriye taşıyarak, geliştirerek de puan almakta da bunu yukarı taşımak bizim adımıza güzel. Ama lig, son haftaya kadar hiç bitmeyecek bir mücadelesi olan bir lig. Bu bizim için de geçerli. Bu mücadeleyi de her zaman sürdürmeye, ortaya koymaya devam eden bir Antalyaspor olacak."

Taraftarlara teşekkür eden Tamer Tuna, "Bugün hem bayraklarla donatılmış, hem yönetimimizin şehit ailelerine, gazi yakınları derneğine bütün gelirleri bağışlamış olması bugünün güzel yanıydı. Futbol güzel yanıydı. Ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilgili, İdlib'de, diğer her yerde vatanı koruyan askerlerimizle ilgili, Mehmetçiklerimizle ilgili onlara sürekli nasıl destek olduğunu, maddi olarak da çok büyük destekler olduğunu biliyorum. Allah onları ve bu vatanı var etmeye devam etsin" diye konuştu.

Maçın son dakikasında yedikleri gol ve gördükleri kırmızı kartlarla ilgili değerlendirme yapan Tamer Tuna, şöyle dedi:

"Ben şunu savunan bir adamım. İçeride oyuncularla da konuşunca, bir kere önce biz kendimize bakıyoruz. Bu golü ne olursa olsun yemememiz gerektiğiyle ilgili. Onun dışında tartışılan pozisyonlar tabii ki olabiliyor. Ama Ali Şansalan iyi bir hakem, yetenekli bir hakem. Ama uzatmalarda o süreçte bitirebilir miydi? İşte golle bitiyor, bunu bazen yapıyorlar, bazen yapmıyorlar süre bittiğinde. Tabii golü uzatmalarda yemiş olmak kendi adımıza eleştiri. İlk golle ilgili, çıktığıyla ilgili bir tartışma var. Baktım tam karar veremedim. Tam çizgide, topun gerisinde olan bir pozisyon. Kendi hatalarımızla, o goldeki pozisyon hatamızdan, ikinci goldeki adam paylaşımında yaptığımız, daha sakin olmamız gereken, bunu sağladık aslında, beraberliğe üzüldük. Kaybetmeden, kazanma alışkanlığı edinen bir takım olup, buna devam etmek istiyorduk."

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Recep Karatepe'nin açıklamaları

Tamer Tuna'nın açıklamaları