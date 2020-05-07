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"Fred ve Vilma" kostümleri giyen çiftin nikahı "sosyal mesafeli" kıyıldı

Denizli'de "Taş Devri" adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giyen çiftin nikahı, sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.

07.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:48

Denizli'de "Taş Devri" adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giyen çiftin nikahı, sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Emre ve Selin Taşbaş çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

Bu nedenle nikah yapmaya karar veren çift, törene neşe katmak amacıyla Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi.

Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda sosyal mesafeye dikkat edilerek kıyılan nikahta, renkli görüntüler arasında çift mutluluğa imza attı.

Damat Emre Taşbaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldıkları için nikah törenlerinin basit olmasını istemediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle bozulan morallere biraz olsun neşe katmak istediklerini belirten Taşbaş, "Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik. Çizgi film kahramanları kılığına girdik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Beraber fotoğraf çektirmek isteyen bir sürü insan oldu. Çok eğlenceli bir anı bıraktık yaşamımıza. Arkadaşlarımız, akrabalarımız çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

’Fred ve Vilma’ kostümleri giyen çiftin nikahı ’sosyal mesafeli’ kıyıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Frederico Chaves Guedes, Denizli, Güncel, Haber

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