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Fredy Guarin, Galatasaraylı Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti

Kolombiyali futbolcu Fredy Guarin, bir dönem Inter'de birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Yuto Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti.

25.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:27

'da sezonun 2. yarısında yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Yuto Nagatomo'ya eski takım arkadaşından "transfer çağrısı" geldi.

Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da oynayan 33 yaşındaki Fredy Guarin, Inter'de birlikte oynadığı Nagatomo'yla görüntülü konuşma yaptı ve bu konuşmayı sosyal medyadan paylaşarak "Kardeşim gel ve en iyi taraftarların önünde bizimle oyna" ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo için devre arasında Fatih Terim, "O nasıl isterse, öyle olacak. İsterse kalır, isterse gider" demiş ve Japon oyuncu kulüp bulamayınca takımda kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 65 maça çıkan Nagatomo, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fredy Guarin, Galatasaraylı Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti

Yuto Nagatomo, Fredy Guarin, Galatasaray, Brezilya, Spor


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SAKAR ŞAKİR:Hasan Şaş Tecrübeli Davutu Gönderelim :)
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DOĞRUCU DAVUT:NAGATOMO GENÇ. . . HASAN ŞAŞ'' I GÖNDERELİM !!!
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