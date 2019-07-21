Free Guy Filmi

Komedi aksiyon temalı film
in yönetmenliğini Shawn Levy üstlenirken başrollerde Joe Keery, Jodie Comer, Ryan Reynolds, Lil Rey Howery ve Taika Waititi yer alıyorlar. Yönetmen:
Shawn LevySenaryo:
Matt LiebermanOyuncular:
Joe Keery, Jodie Comer, Ryan Reynolds, Channing Tatum, Taika Waititi, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar , Sophie Levy, Britne Oldford, Owen Burke, Kayla Rae Vesce, Kayla Caulfield, Camille Kostek, Heidi Garrow, Ryan Doyle, Lin Hultgren, David Arthur Sousa, Cassidy Neal, Jose Guns Alves, David Morwick, Yuliya Mulyar, Kenneth Israel, Michael Tow, Elaine Victoria Grey, Michael Malvesti, Francisco Marquez, Colin Allen, Brett Girard, Jamaal Burcher, Victoria DiamondFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Free GuyYapımcı Firma:
Berlanti ProductionsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
03.07.2020Free Guy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.