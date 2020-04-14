Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

FreeZone'dan online konserler serisi

Vodafone FreeZone, her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak olan "Napiim Evdeyim" konseptli online konserler serisi gerçekleştirecek.

14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:58
FreeZone'dan online konserler serisi
Vodafone FreeZone, her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak olan "Napiim Evdeyim" konseptli online konserler serisi gerçekleştirecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone'un, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan evde kal tedbirlerine yeni bir online konserler serisiyle destek vereceği belirtildi.

"Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri"nin ilk konuğu, Türkçe rap'in başarılı isimlerinden Patron ( Ege Erkurt) olacak. Patron konseri, 14 Nisan Salı günü saat 22.00'da yayınlanacak. "Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri"nde ilerleyen haftalarda "Chaby Han'la K-Pop" ve "Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar'la Akustik" konserleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Kovid-19 ile mücadelede toplumun her kesiminin olduğu gibi gençlerin de yanında olduklarını kaydetti.

Aksoy, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilmesi gereken bir dönemde olunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Gençlerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve onlara bu süreçte güzel bir müzik deneyimi sunmak için online konser serisine başlıyoruz. Gençlerin en sevdiği müzik türlerinde canlı konserler düzenleyeceğiz. Evde kaldığımız bu dönemde 'napıyorsun?' sorusuna en çok verdiğimiz cevabı konserlerimizin konsepti olarak belirledik ve konserlerin adına 'Napiim Evdeyim Konserleri' dedik. Tüm gençlerimizi 'evde kal' günlerinde müzikle moral bulmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Instagram, Ege, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
IMF: Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 5 küçülecek Ekonomi
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Haberler ›› Ekonomi ››FreeZone'dan online konserler serisi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:44: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi 18:44: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi 18:44: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi 18:28: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:26: ABD'de ihracat fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü - Ekonomi 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:35: Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak - Ekonomi