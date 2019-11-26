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FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya'nın ilk single'ı "Hiç Kalma", 4 Aralık itibarıyla, GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:28FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor
"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya'nın ilk single'ı "Hiç Kalma", 4 itibarıyla, GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.
Vodafone'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone FreeZone'un 'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nın birincisi Baran Sertkaya, ilk single çalışması "Hiç Kalma" ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 6 bin 800'ü aşkın kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya, yarışma boyunca Simge, Buray ve Tarık Sezer'den koçluk alma fırsatı yakaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertkaya, "Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yarışmada Buray, Simge ve Tarık Sezer'le çalışmak büyük şanstı. Güzel bir single hazırladık. Çok saygı duyduğum müzisyenler şarkımıza destek oldu. Dinleyicilerimizin beğeneceğini umuyoruz. Heyecanlıyım. Vodafone FreeZone ailesine ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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