Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda Yarı Finalistler Belirlendi

Kaynak: AA

Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda yarı finalistler belli oldu.Vodafone tarafından yapılan açıklamaya göre, Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nda yarı final heyecanı başladı.Tüm Türkiye'den 6 bin 800'ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı kadar talebe ulaşan yarışmada, Tarık Sezer ve ekibi tarafından yapılan ön eleme sonucu 15 ilden 30 genç ses yarı finale katılmaya hak kazandı.Yarı finale kalan 30 yarışmacı, bundan sonraki aşamada Vodafone FreeZone Stüdyo'da koçluk alacak ve performanslarını sergileyecek. Bu gençler, jüri üyeleri Simge ve Buray'ın takımlarında yer almak üzere 15'er kişilik 2 ayrı gruba ayrılacak.Yarı finalistlerin koçluk, tanışma ve performans videoları hem "www.acunn.com/freezonesonses" üzerinden, hem de FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak. Single çıkarma şansı yakalayacak gençler için halk oylaması ise 8 Nisan'da başlayacak.Halk oylaması ve jüri özel puanı ile en çok oy toplayan 6 yarışmacı finale yükselecek. Mayıs ayında yapılacak ve FreeZone YouTube ile TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak finalde halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirtti.Yarışma ile gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:"Gençlerin ünlü isimlerden koçluk alabilecekleri, profesyonel ekipmanlar ve orkestra desteğiyle yeteneklerini sergileyebilecekleri ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabilecekleri yarışmamıza, 81 ilden 6 bin 800'ü aşkın başvuruyla geçen yılın yaklaşık 2 katı talep oldu. Hemen ardından Tarık Sezer ve ekibinin yaptığı ön eleme sonucu Türkiye'nin 30 genç ses adayını belirledik. Yarı finalistler için halk oylamamız 8 Nisan'da başlayacak. Gençlerimize bol şans diliyoruz."