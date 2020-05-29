Fren körüğü patlayan TIR kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, aynı yönde seyir halindeyken fren körüğü patlayıp yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı.

Fren körüğü patlayan TIR kazaya sebep oldu: 2'si ağır 4 yaralı
29.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:54
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, aynı yönde seyir halindeyken fren körüğü patlayıp yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat, 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu STR Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Demirer(23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeyken fren körüğünün patlaması sonucu yavaşlayan Ercüment Özdemir idaresindeki 01 DOZ 90 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü Hüseyin Demirer(23) ve otomobil içinde yolcu olarak bulunan Hatice Gökdemir(27), İclal Gökdemir(6) ve Miray Gökdemir(2) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Demirer(23), yolcu olarak bulunan İclal Gökdemir(6) ve Miray Gökdemir'e(2) ilk müdahaleler olay yerinde yapılırken, otomobilin sağ ön kltuğunda sıkışan Hatice Gökdemir(27),, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalelerin ardından Kula Devlet hastanesine kaldırılan ağır yaralılar, buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralılardan Hatice Gökdemir(27) ve Miray Gökdemir'in(2) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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