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Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Pazar yerini savaş alanına çeviren olayda 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

22.10.2019 09:29

Kadıköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlara çarpıp pazar tezgahlarını yerle bir eden sürücü pazarı savaş alanına çevirdi. Otomobilin bir kamyonete çarparak durabildiği olayda 2'si ağır 8 kişi yaralanırken otomobilin pazara daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FREN YERİNE GAZ BASTI, PAZAR YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kadıköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı.

İKİSİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu, bazı vatandaşları ise altına aldı. Ayrıca çarptığı pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Facia gibi olayda 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

O anlara tanık olan Suat Bayraklı, "Olay Cumartesi günü saat 16.30 - 17.00 sıralarında oldu. Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazara dalış yaptı. Tezgahları devirdi. Araba çok süratliydi. İnsanlar çığlık çığlığaydı. İnsanlar çarpma esnasında sağa sola savruldu. Şahıs 80 yaşının üstündeydi" dedi.

Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
YAKIŞIKLI:80 yaşındaki bu bunak niçin araç kullanır anlamam devlet 70 yaş dedinmi ehliyeti iptal edecek bunun hesabını kim verecek şimdi
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BENCE:Abicim 85 yaşındaki insanın ehliyeti olmaması gerekir. Refleksler, duyular, algılar köreliyor. Hatta direksiyon başında anlık uyuklamaları bile olabilir.
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