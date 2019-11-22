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Fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü 9 metreden aşağı uçtu

Fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü 9 metreden aşağı uçtu Eyüpsultan'da yabancı uyruklu kadın sürücü fren yerine gaza basınca inşaat alanına uçtuİSTANBUL - Eyüpsultan'da aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü şantiye alanına uçtu.

22.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:47
Fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü 9 metreden aşağı uçtu
Eyüpsultan'da yabancı uyruklu kadın sürücü fren yerine gaza basınca inşaat alanına uçtu
İSTANBUL - Eyüpsultan'da aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü şantiye alanına uçtu. Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçan kadın sürücü hafif yaralandı.
Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen yabancı uyruklu kadın sürücü Zınep R., aracını park etmeden önce iki çocuğunu aşağı indirdi. Çocuklarını indirdikten sonra 34 MN 3395 plakalı otomobili park etmek isteyen kadın sürücü, gaz yerine frene bastı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan şantiye alanının sac korumalarına çarptı. Sac korumaları da deviren otomobil yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçtu. İnşaat demirlerinin üzerine düşen otomobilin içindeki Zınep R.'yi çevredeki vatandaşlar aracın camını kırarak kurtardı. Yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı.
Fren yerine gaza basan yabancı uyruklu kadın sürücü 9 metreden aşağı uçtu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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