03.07.2019 17:21
Haberler» Güncel» Haber

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.

MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.
Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesi, Bahçe Mahallesi 128 Cadde'de meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dalgınlığında fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak evin duvarını yıkıp salonuna girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde zarar meydana geldi. Sürücü Murat Y., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


- Mersin
Kaynak: DHA
Akdeniz, Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:32   Bülent Turan, Çardak Belediye Başkanı Semerci'yi kabul etti
18:32   BM Güvenlik Konseyi Libya için toplanacak
18:29   Festivalde baraj gölüne girip, kaybolan Selim'in 24 gün sonra cesedi bulundu
18:29   Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"
18:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir...
18:28   (Geniş haber) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim
18:27   (Geniş haber) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM