03.07.2019 18:22
Haberler» Güncel» Haber

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

Fren yerine gaza basınca evin salonuna girdi

MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.


MERSİN'de, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkıp, evin duvarını yıkarak, salona girdi.
Kaza, öğleden sonra, merkez Akdeniz ilçesi, Bahçe Mahallesi 128 Cadde'de meydana geldi. Murat Y. yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dalgınlığında fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak evin duvarını yıkıp salonuna girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde zarar meydana geldi. Sürücü Murat Y., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

- Mersin
Kaynak: DHA
Akdeniz, Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:55   ANKARA Türkiye'de eğitim gördüler, ülkelerinde bakan oldular
19:54   Sanal bahis oynatmakla suçlanan 13 kişi adliyede (2)
19:54   Kına gecesinin sabahında, damadı öldüren kayınbirader tutuklandı
19:54   CHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandı
19:54   Silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yoldan geçen doktor yaralandı
19:53   Hatay'da boğulan 2 kardeş, Adıyaman'da toprağa verildi
19:52   Mersin'de metil alkol tedavisindeki 2 kişi öldü, 5 kişi daha hastanelik oldu (2)