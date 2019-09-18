Haberler » 3. Sayfa » Haber

Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.

18.09.2019 17:36Fren yerine gaza basınca hastaneye daldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesine aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca önce park halindeki otomobile, sonra da poliklinik kapısına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Bozüyük Devlet Hastanesi bahçesinde V.Ö. (48) isimli kişi 11 DM 673 plakalı otomobilini park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. İlk olarak park halindeki 11 DG 141 plakalı araca daha sonra ise poliklinik giriş kapısına çarpan sürücü etrafta paniğe neden oldu. Çarpmanın etkisi ile araçlarda ve poliklinik kapısında maddi hasar meydana gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Bozüyük, Bilecik, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:00 Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü
18:47 Elazığ'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
18:46 Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı
18:45 Soma'da maden kazası: 1 ölü
18:44 Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
18:37 Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi
18:36 Küstüm çiçeğinin yaprağından yiyen çocuk zehirlendi