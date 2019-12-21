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Fren yerine gaza basınca parktan içeri girdi, spor yapan kadına çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil spor aletlerinin bulunduğu parka daldı.

21.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:12 Fren yerine gaza basınca parktan içeri girdi, spor yapan kadına çarptı: 1 yaralı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aletlerinin bulunduğu parka daldı. Kazada spor yapan bir kadın yaralandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Erol Emekli'nin kullandığı 07 ABY 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi'nden 4069. Sokağa dönmek isterken sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kaldırımı aşıp Edip Salih Parkı'na girerek spor aletlerine çarparak durabildi.

Kazada, spor aletlerinde bulunan Fatma Yıldırım isimli kadın yaralanırken, spor aletlerinde başka kimsenin bulunmaması olası can kaybını önledi.

Yaralanan Fatma Yıldırım, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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