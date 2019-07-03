03.07.2019 17:30
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Fren yerine gaza bastı, eve girdi

Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi.

Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri evde yaşayan bir kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 128. Cadde üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı araç, cadde üzerinde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına girdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri olayda sürücü yara almazken, evde yaşayan yabancı uyruklu Ammar Muhammed isimli bir kişi de hafif yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç evin içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.
"FREN YERİNE GAZA BASTIM" Olayın nasıl olduğunu anlatan sürücü Murat Yılmaz, "Karşıdan geliyordum, buradan dönecektim. Önümden bir araç geçti ben de panikledim fren yapayım derken gaza bastım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Koray Ünlü-Hüseyin Kar/İHA) Fren yerine gaza bastı, eve girdi
Kaynak: İHA
Murat Yılmaz, Akdeniz, Mersin, Bahçe, Güncel

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