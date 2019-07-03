03.07.2019 18:40
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Fren yerine gaza bastı, eve girdi

Fren yerine gaza bastı, eve girdi Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi Korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri evde yaşayan bir kişi hafif yaralandı Sürücü Murat Yılmaz: "Fren yerine gaza bastım"MERSİN - Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi.

Fren yerine gaza bastı, eve girdi
Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi
Korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri evde yaşayan bir kişi hafif yaralandı
Sürücü Murat Yılmaz:
"Fren yerine gaza bastım"
MERSİN - Mersin'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri evde yaşayan bir kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 128. Cadde üzerinde meydana geldi. Murat Yılmaz yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı araç, cadde üzerinde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına girdi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri olayda sürücü yara almazken, evde yaşayan yabancı uyruklu Ammar Muhammed isimli bir kişi de hafif yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç evin içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.
"Fren yerine gaza bastım"
Olayın nasıl olduğunu anlatan sürücü Murat Yılmaz, "Karşıdan geliyordum, buradan dönecektim. Önümden bir araç geçti ben de panikledim fren yapayım derken gaza bastım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fren yerine gaza bastı, eve girdi
Kaynak: İHA
Murat Yılmaz, Mersin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:52   Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı
19:41   Teröristlere ait ele geçirilen el yapımı patlayıcı böyle imha edildi
19:38   Lastik fabrikasında korkutan yangın
19:34   Ot yangını korkuttu
19:27   Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi
19:25   Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
19:02   15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş uygulaması